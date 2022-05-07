Росіяни обстріляли Привілля на Луганщині: двоє дітей загинуло, ще двоє й одна жінка зазнали поранень

Про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Пообіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя", - розповів він.

Крім того, дві дівчинки 12 та 8 років, а також 69-річна жінка отрмали важкі поранення. На місці події працюють правоохоронці. За словами Сергія Гайдая, загиблих може бути більше. Він також закликав мешканців Луганщини евакуюватися до безпечнших населених пунктів.

6 травня, російські окупанти здійснили 24 обстріли житлових кварталів Луганської області, у Сєвєродонецьку пошкодили лікарню та били по хімічному заводу "Азот".

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