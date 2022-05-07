Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 36 будинків на Луганщині, у Сєвєродонецьку влучили у лікарню та гатять по "Азоту"

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

За його словами, житлові райони Луганщини було обстріляно 24 рази, багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку.

"У Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот". Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів", - написав Гайдай.

Він додав, що за добу росіяни пошкодили 36 будинків - 11 будинків зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять – в Сєвєродонецьку, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають відновленню.

6 травня на Луганщині понад 123 тис. споживачів перебували без електроенергії.

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