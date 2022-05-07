Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 36 будинків на Луганщині, у Сєвєродонецьку влучили у лікарню та гатять по "Азоту"
У п'ятницю, 6 травня, російські окупанти здійснили 24 обстріли житлових кварталів Луганської області, у Сєвєродонецьку пошкодили лікарню та били по хімічному заводу "Азот"
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
За його словами, житлові райони Луганщини було обстріляно 24 рази, багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку.
"У Сєвєродонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот". Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів", - написав Гайдай.
Він додав, що за добу росіяни пошкодили 36 будинків - 11 будинків зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять – в Сєвєродонецьку, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають відновленню.
- 6 травня на Луганщині понад 123 тис. споживачів перебували без електроенергії.
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