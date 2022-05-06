На Луганщині повністю або частково знеструмлені 38 населених пунктів, росіяни знищують об'єкти водної інфраструктури, - Гайдай

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 123 154 споживача перебувають без електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Раніше, за його словами, високовольтну лінію було перебито 4 травня ввечері артилерійським обстрілом окупантів.

"Через це без електроенергії залишили близько 30 тисяч споживачів Сєвєродонецька, Лисичанська, населених пунктів Гірської та Попаснянської громад. Як тільки стих вогонь ворога, аварійна бригада ЛЕО змогла обстежити пошкоджену ділянку та частково відновити електропостачання людям", - зазначив він.

Після часткового відновлення електроенергії на Луганщині внаслідок перебою 4 травня, Сергій Гайдай передав про пошкодження ворогом Попаснянського районного водоканалу.

"Централізоване водопостачання відсутнє. За добу рятувальниками доставлено населенню 73 тонни води", - написав Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни обстріляли Азот, АЗС, електропідстанцію й житлові будинки: загинуло двоє цивільних. Ворожий вогонь пошкодив 12 будинків, електропідстанцію, комплекс торговельних споруд.

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