На Луганщині росіяни обстріляли Азот, АЗС, електропідстанцію й житлові будинки: загинуло двоє цивільних

Про це в телеграмі написав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Обстріл здійснено 5 травня ввечері. Близько 18:00 ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у розташоване поряд залізничне господарство сєвєродонецького Азоту. Зайнялися шпали та трава на загальній площі 400 кв. м. Існувала загроза загоряння цистерн підприємства. Втім, рятувальникам вдалося своєчасно цьому запобігти. Загалом в місті вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області", - зауважив він.



Ворожий вогонь пошкодив 12 будинків, електропідстанцію, комплекс торговельних споруд. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Сім будинків зруйновано в Рубіжному, два - у Новодружеську. Також є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній.



За добу 5 травня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили 11 російських атак, знищили вісім танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки окупантів і п’ять - автомобільної. Українська ППО збила сім безпілотників.



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