Росіяни обстріляли п'ять українських позицій в зоні ООС: використали заборонені міномети та безпілотник

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.



У сторону Станиці Луганської та Новозванівки окупанти били із мінометів калібру 82 мм.



Неподалік Лобачевого росіяни задіяли безпілотний літальний апарат та скинули постріл ВОГ-17.



У бік Луганського російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



Зі стрілецької зброї окупанти також обстріляли українські позиції неподалік Мар'їнки.



Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів немає.



"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомляють у штабі.





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