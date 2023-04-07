Росіяни обстріляли село на Харківщині, загинув чоловік
Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців прикордонних територій Харківщини. Внаслідок обстрілу села Борисівка 7 квітня загинув цивільний чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 14:30 російські окупанти обстріляли с. Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік", - написав він.
- 6 квітня ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
- Також на Харківщині виявлено 23 катівні, де окупанти знущались із українців.
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