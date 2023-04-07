На Харківщині виявлено 23 катівні, де окупанти піддавали тортурам сотні людей, - прокуратура
Правоохоронці Харківщини розслідують понад 13,5 тис. воєнних злочинів Росії, зокрема виявлено 23 катівні, де окупанти піддавали тортурам сотні іноземних та українських громадян
Про це поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"На сьогодні слідчі та прокурори Харківської області розслідують понад 13,5 тис. воєнних злочинів. У більшості випадків, приблизно 99 відсотків, — це злочини за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями країни-агресорки. Харківщина зараз після Донецької області посідає друге місце за такими показниками", - заявив керівник прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков.
За словами керівника, правоохоронці виявили 23 катівні, де росіяни проводили тортури понад 100 цивільних людей. Зокрема він додав, що нині встановлено 1007 фактів примусового вивезення мирних жителів. Крім того, з Харківщини на тимчасово окуповані території або до Росії ворог вивіз 561 українську дитину.
- Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву інформував, що російські війська примусово чи обманом вивозять українців з тимчасово окупованих територій до щонайменше 55 регіонів РФ.
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