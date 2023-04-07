Про це повідомили в telegram-каналі Харківської ОВА.

Зазначається, що зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти.

У п'ятницю, 7 квітня, зранку під обстрілами знову Вовчанськ Чугуївського району. Вчора внаслідок обстрілів с. Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі.

Також у дописі зазначається, що внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

"Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у дописі.