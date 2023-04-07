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За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів: сталися пожежі

7 квітня, 2023 п'ятниця
08:48
війна з Росією За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів

Минулої доби, 6 квітня, ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів

Про це повідомили в telegram-каналі Харківської ОВА.

Зазначається, що зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти.

У п'ятницю, 7 квітня, зранку під обстрілами знову Вовчанськ Чугуївського району. Вчора внаслідок обстрілів с. Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі. 

Також у дописі зазначається, що внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів

"Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у дописі. 

  • 5 квітня, російські війська вели вогонь по населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього поранень зазнав мирний житель, пошкоджені будинки та інфраструктура.
  • У четвер, 6 квітня, двоє цивільних - чоловік та жінка - підірвалися у власних домогосподарствах. Постраждалі зазнали поранень, проте лишились в живих.
російська армія
окупанти
ДСНС
Харківщина
Військові новини
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