Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів", - пише очільник області.

Під російським вогнем були мирні жителі та інфраструктура у населених пунктах Куп'янськ, Кучерівка, Дворічна, Уди, Ветеринарне, Липці, Козача Лопань та інших.

Унаслідок ударів ворога по місту Куп'янськ пошкоджено приватне домогосподарство, там сталося загоряння.

У селі Кучерівка Куп'янського району поранення отримав 65-річний чоловік, його ушпиталили.

Також у селі Довгеньке від обстрілів пошкодженні дві домівки, а в Богуславці Ізюмського району внаслідок вогню з реактивних систем залпового вогню постраждали щонайменше чотири приватні будівлі.

5 квітня піротехніки обстежили понад 7 га Харківської області та знешкодили 190 вибухонебезпечних предметів.