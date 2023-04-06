У Куп'янському районі Харківщини унаслідок обстрілів ворога поранений чоловік, пошкоджені будинки та інфраструктура
Учора, 5 квітня, російські війська вели вогонь по населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього поранень зазнав мирний житель, пошкоджені будинки та інфраструктура
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів", - пише очільник області.
Під російським вогнем були мирні жителі та інфраструктура у населених пунктах Куп'янськ, Кучерівка, Дворічна, Уди, Ветеринарне, Липці, Козача Лопань та інших.
Унаслідок ударів ворога по місту Куп'янськ пошкоджено приватне домогосподарство, там сталося загоряння.
У селі Кучерівка Куп'янського району поранення отримав 65-річний чоловік, його ушпиталили.
Також у селі Довгеньке від обстрілів пошкодженні дві домівки, а в Богуславці Ізюмського району внаслідок вогню з реактивних систем залпового вогню постраждали щонайменше чотири приватні будівлі.
5 квітня піротехніки обстежили понад 7 га Харківської області та знешкодили 190 вибухонебезпечних предметів.
- Уранці 1 квітня російські військові вдарили по селищу міського типу Дворічна на Харківщині, внаслідок цього загинув чоловік. Загалом упродовж доби 1 квітня Росія атакувала щонайменше 14 міст і сіл Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Є загиблий та поранений, пошкоджено будинок.
- 2 квітня під обстрілами Росії перебували населені пункти Харківської області. Унаслідок влучань ворожих снарядів поранена жінка, пошкоджені об'єкти промисловості.
- Російські війська вранці 4 квітня обстріляли з артилерії Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого в місті горіла господарська споруда.
- 5 квітня в Харківській області підліток отримав мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Також травму отримав 25-річний рятувальник.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.69
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе