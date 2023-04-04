Про це повідомили в facebook ДСНС.

"О 05:10 4 квітня рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, яку спричинив артилерійський наліт окупаційних військ РФ на м. Куп'янськ" - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася на території одного з приватних домогосподарств. Там горіла господарча споруда на площі 1,5 кв.м.

"За 10 хвилин рятувальники локалізували вогонь і за 20 - повністю ліквідували його", - додають в повідомленні.

Також про це у себе в telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом дня двічі обстрілювався Куп'янськ. Сьогодні, близько 5:00 ранку, російські окупанти знову обстріляли це місто. Пошкоджено нежитлову будівлю", - йдеться у дописі.

Окрім цього, зазначається, що вчора ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів смт Дворічна та 36 обстрілів с. Западне Куп'янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію.

Повідомляється, що через обстріли м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.

У с. Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння.