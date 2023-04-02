РФ обстріляла щонайменше 14 населених пунктів Харківщини, є загиблий і поранений
Упродовж доби 1 квітня Росія атакувала щонайменше 14 міст і сіл Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Є загиблий та поранений, пошкоджено будинок
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
1 квітня російська армія обстрілювала прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини. Зокрема під вогнем опинилися Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші міста й села.
"Унаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
У с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок", - повідомили в адміністрації.
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