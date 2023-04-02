РФ обстріляла щонайменше 14 населених пунктів Харківщини, є загиблий і поранений

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

1 квітня російська армія обстрілювала прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини. Зокрема під вогнем опинилися Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші міста й села.

"Унаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок", - повідомили в адміністрації.