Росіяни вдарили по молоковозу на Сумщині, є двоє загиблих

Про це поінформувала Сумська ОВА в телеграмі.

"Новослобідська громада: о 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів громади – 2 прильоти. В результаті обстрілу загинули 2 людини (водій молоковоза та експедитор)", - зазначили в адміністрації.

Також уночі РФ атакувала Краснопільську громаду, повідомляється про два прильоти з мінометів.

"Просимо вкотре жителів області бути особливо обережними й перебувати в безпеці, особливо мешканців прикордонних громад", - наголосили в ОВА.