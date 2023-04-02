Росіяни вдарили по молоковозу на Сумщині, є двоє загиблих
Близько 5 ранку 2 квітня РФ з мінометів ударила по молоковозу на Сумщині, через обстріл загинув водій автівки та експедитор
Про це поінформувала Сумська ОВА в телеграмі.
"Новослобідська громада: о 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів громади – 2 прильоти. В результаті обстрілу загинули 2 людини (водій молоковоза та експедитор)", - зазначили в адміністрації.
Також уночі РФ атакувала Краснопільську громаду, повідомляється про два прильоти з мінометів.
"Просимо вкотре жителів області бути особливо обережними й перебувати в безпеці, особливо мешканців прикордонних громад", - наголосили в ОВА.
- Нагадаємо, за добу 1 квітня російська армія 60 разів атакувала Херсонщину: пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, є загиблий і поранені.
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