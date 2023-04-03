Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині поранень зазнала жінка, пошкоджені об'єкти промисловості
Минулої доби, 2 квітня, під обстрілами Росії перебували населені пункти Харківської області. Унаслідок влучань ворожих снарядів поранена жінка, пошкоджені об'єкти промисловості
Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області", - пише очільник регіону.
2 квітня рашисти гатили по населених пунктах Куп'янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші.
Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені об'єкти цивільної промисловості. Поранення отримала 65-річна жінка, її ушпиталили у стані середньої тяжкості.
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району російські снаряди пошкодили будівлю магазину.
З реактивної системи залпового вогню рашисти гатили по селу Богуславка Ізюмського району, там пошкоджено житловий будинок.
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