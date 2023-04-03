Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області", - пише очільник регіону.

2 квітня рашисти гатили по населених пунктах Куп'янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші.

Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені об'єкти цивільної промисловості. Поранення отримала 65-річна жінка, її ушпиталили у стані середньої тяжкості.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району російські снаряди пошкодили будівлю магазину.

З реактивної системи залпового вогню рашисти гатили по селу Богуславка Ізюмського району, там пошкоджено житловий будинок.

Учора піротехніки обстежили майже 2 га території Харківщини та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.