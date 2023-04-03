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Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині поранень зазнала жінка, пошкоджені об'єкти промисловості

3 квітня, 2023 понедiлок
09:17
війна з Росією

Минулої доби, 2 квітня, під обстрілами Росії перебували населені пункти Харківської області. Унаслідок влучань ворожих снарядів поранена жінка, пошкоджені об'єкти промисловості

Про це інформує начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області", - пише очільник регіону.

2 квітня рашисти гатили по населених пунктах Куп'янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші. 

Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені об'єкти цивільної промисловості. Поранення отримала 65-річна жінка, її ушпиталили у стані середньої тяжкості. 

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району російські снаряди пошкодили будівлю магазину.

З реактивної системи залпового вогню рашисти гатили по селу Богуславка Ізюмського району, там пошкоджено житловий будинок. 

Учора піротехніки обстежили майже 2 га території Харківщини та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.

  • 29 березня в Ізюмському районі Харківської області легківка на польовій дорозі наїхала на російську міну. Унаслідок вибуху двоє загинуло, ще двоє зазнали уражень
  • Ввечері 30 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури і приватні житлові будинки, поранення отримали 3 людей.
  • За добу, 31 березня, під російським вогнем перебували прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. 
  • Уранці 1 квітня російські військові вдарили по селищу міського типу Дворічна на Харківщині, внаслідок цього загинув чоловік.  Загалом упродовж доби 1 квітня Росія атакувала щонайменше 14 міст і сіл Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Є загиблий та поранений, пошкоджено будинок.  

російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
Ізюм
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