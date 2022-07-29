Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"Одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу Слов'янська. За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч". Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри", - зазначив він.

Павло Кириленко зауважив, що Слов'янськ є однією з головних цілей росіян на Донеччині. За його словами, вони стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.

"В таких умовах єдиний правильний вихід - евакуація! Евакуація рятує життя!" - наголосив очільник Донецької ОВА.

24 липня голова Слов'янської міської ВА Вадим Лях повідомив, що в місті не буде газу взимку, і в багатоповерхівках буде неможливо перезимувати. Він закликав виїжджати зі Слов'янська.

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