Про це написав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Учора ввечері, близько 22 години ворог бив по території Середино-Будської громади з САУ і мінометів. Усього 10 прильотів. Без жертв і руйнувань", - зауважив він.

Дмитро Живицький додав, що решта ночі була спокійною.

28 вересня ворог гатив по території Краснопільської громади на Сумщині, обстріляв будинки, городи, подвір'я, дороги й електролінію.

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