Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів: 10 прильотів
На Сумщині близько 22:00 29 вересня росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з артилерії та мінометів
Про це написав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Учора ввечері, близько 22 години ворог бив по території Середино-Будської громади з САУ і мінометів. Усього 10 прильотів. Без жертв і руйнувань", - зауважив він.
Дмитро Живицький додав, що решта ночі була спокійною.
- 28 вересня ворог гатив по території Краснопільської громади на Сумщині, обстріляв будинки, городи, подвір'я, дороги й електролінію.
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