Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, росіяни били з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники.

Унаслідок мінометного обстрілу було частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач. А внаслідок артобстрілів – 2 будинки ві одному з сіл громади. Крім того, людям побило городи, подвір'я, пошкоджені дороги в селі. На щастя, обійшлося без жертв.

Учора, 27 вересня, ввечері росіяни накрили Краснопільську громаду вогнем із гранатометів

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb