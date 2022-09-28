Росіяни обстріляли громаду на Сумщині з артилерії та мінометів: пошкоджено будинки та лінію електропередачі
Упродовж дня 28 вересня ворог гатив по території Краснопільської громади на Сумщині
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, росіяни били з САУ та мінометів. Також використовували безпілотники.
Унаслідок мінометного обстрілу було частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач. А внаслідок артобстрілів – 2 будинки ві одному з сіл громади. Крім того, людям побило городи, подвір'я, пошкоджені дороги в селі. На щастя, обійшлося без жертв.
- Учора, 27 вересня, ввечері росіяни накрили Краснопільську громаду вогнем із гранатометів
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