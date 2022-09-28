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Росіяни обстріляли Сумщину з гранатометів: зафіксували 40 прильотів

28 вересня, 2022 середа
09:44
війна з Росією Сумщина

На Сумщині близько 22:00 27 вересня росіяни накрили вогнем із гранатометів Краснопільську громаду

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Учора, близько 22 години, росіяни відкрили вогонь з гранатометів по території Краснопільської громади. Усього 40 прильотів", - наголосив він.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань внаслідок російського обстрілу немає.

Решта ночі на 28 вересня минула тихо.

  • 26 вересня росіяни обстріляли Сумську області шістьма ракетами. Протягом дня постраждали Білопільська, Краснопільська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

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