Росіяни обстріляли Сумщину з гранатометів: зафіксували 40 прильотів
На Сумщині близько 22:00 27 вересня росіяни накрили вогнем із гранатометів Краснопільську громаду
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Учора, близько 22 години, росіяни відкрили вогонь з гранатометів по території Краснопільської громади. Усього 40 прильотів", - наголосив він.
За попередньою інформацією, жертв і руйнувань внаслідок російського обстрілу немає.
Решта ночі на 28 вересня минула тихо.
- 26 вересня росіяни обстріляли Сумську області шістьма ракетами. Протягом дня постраждали Білопільська, Краснопільська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
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