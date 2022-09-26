Загарбники вдарили по Сумщині 6 ракетами, деякі населені пункти залишилися без світла
Удень 26 вересня рашисти обстріляли Сумську області ракетами. Повідомляється, що в деяких населених пунктах відсутнє електропостачання
Про це інформується в телеграмі голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сьогодні близько 14 години по території району прилетіло 6 ракет", - пише Живицький.
Повідомляється, що постраждав Шосткинський район. Деякі населені пункти залишилися без світла.
Попередньо, постраждалих немає.
- 22 вересня на Сумщині та Чернігівщині окупанти обстріляли 12 громад, пошкодили 20 будинків, підприємства, будинок культури, школу й дитсадок.
- Окупанти 24 вересня зі своєї території обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з реактивної та ствольної артилерії й мінометів.
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