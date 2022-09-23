Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"Учора ворог обстріляв із мінометів і артилерії 12 прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини. У Сумській області: поранено 4 людини, пошкоджено два десятки будинків, два підприємства, школа, садочок та будинок культури", - наголосили прикордонники.

Ніч на 23 вересня в обох областях минула без російських обстрілів.

21 вересня ворог обстрілював Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську прикордонні громади Сумщини мінометами та кулеметними чергами. Пошкоджено будинки та склад психо-неврологічного інтернату.

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