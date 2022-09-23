Росіяни обстріляли Сумщину й Чернігівщину: пошкоджено будинки, школу, садочок, поранено 4 людей
На Сумщині та Чернігівщині 22 вересня окупанти обстріляли 12 громад, пошкодили 20 будинків, підприємства, школу й дитсадок
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
"Учора ворог обстріляв із мінометів і артилерії 12 прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини. У Сумській області: поранено 4 людини, пошкоджено два десятки будинків, два підприємства, школа, садочок та будинок культури", - наголосили прикордонники.
Ніч на 23 вересня в обох областях минула без російських обстрілів.
- 21 вересня ворог обстрілював Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську прикордонні громади Сумщини мінометами та кулеметними чергами. Пошкоджено будинки та склад психо-неврологічного інтернату.
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