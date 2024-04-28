Нічний обстріл РФ дронами і ракетою: українська ППО збила усі ворожі "шахеди" і невстановлений БПЛА

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



Зазначається, що цієї ночі російські війська атакували Україну чотирма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму, зенітною керованою ракетою С-300 із Білгородської області РФ та 5-ма безпілотниками невстановленого типу з окупованої Херсонщини.



У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних сил усі чотири "шахеди" було знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Крім того, один безпілотник невстановленого типу знищено мобільними вогневими групами Сил оборони України на Миколаївщині.

