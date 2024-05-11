"Окупантам у Маріуполі неспокійно": депутат міськради Забавін про "бавовну" по скупченню військової техніки ворога

Про це повідомив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти хотіли святкувати 9 Травня і отримали такий собі подарунок, але замість салюту - українську "бавовну". Вона влучила в скупчення, де окупанти тримають техніку. Вони люблять використовувати колишні автостоянки як стоянки своєї техніки для військових цілей. Вже не вперше туди прилітає. За останній тиждень було дві такі "бавовни". Нещодавно це було в центрі міста, а до цього в лівобережному районі, теж по автостоянці. Це були ювелірні удари, які вразили військові цілі окупантів", - заявив депутат.

Внаслідок "бавовни" постраждали військові окупаційної армії РФ. Забавін розповів, якого рангу вони могли бути.

"Зазвичай це охорона, яка відповідає за певні об'єкти або техніку. Коли йдеться про високі чини, здебільшого вони ліквідуються поодинці. Десь вибухне автівка, чи просто пролунає вибух. Важливо, що окупанти та колаборанти з кожним днем все більше розуміють, що наступними можуть бути саме вони. Тому не можуть почуватися впевнено та спокійно на тимчасово окупованій території. Ми бачимо це по їхній нервозності і діях на окупованій території. Росіяни не можуть бути впевнені у своїй безпеці. Думаю, що кожен із них рано чи пізно отримає по заслугах. Чим менше живих росіян, тим більше живих українців. Чим більше буде точних ударів по військовій техніці і складу противника, тим краще для України. Нашої "бавовни" вистачить на кожного з них", - резюмував він.