РФ "не має ні наміру, ні можливості" напасти на країни НАТО, - заступник генсека

Про це передає "Радіо Свобода".

"Росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу розв’язана тотальна гібридна війна", - заявив Джоане.

За його словами, наразі спостерігаються кібератаки, дезінформація, гібридна війна, диверсії, акти насильства і вбивства зі сторони РФ.

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", - заявив заступник генерального секретаря.