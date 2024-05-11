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Війна з Росією: хроніка
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РФ "не має ні наміру, ні можливості" напасти на країни НАТО, - заступник генсека

11 травня, 2024 субота
09:51
Світ Мірча Джоане
Зміст

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ні наміру, ні можливості" напасти на жодну з країн Альянсу

Про це передає "Радіо Свобода".

"Росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу розв’язана тотальна гібридна війна", - заявив Джоане.

За його словами, наразі спостерігаються кібератаки, дезінформація, гібридна війна, диверсії, акти насильства і вбивства зі сторони РФ.

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", - заявив заступник генерального секретаря.

  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ймовірне введення військ НАТО в Україну може призвести до ескалації.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
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