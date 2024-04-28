Війська РФ вночі атакували Україну дронами: є влучання у Миколаєві та на Дніпропетровщині
Уночі неділі, 28 квітня, російські окупаційні війська спрямували ударні дрони по Миколаєву і Нікополю Дніпропетровської області. У результаті атаки виникли руйнування
Про це повідомляють очільники Миколаївської ОВА Віталій Кім та Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, за даними Кіма, о 04:45 росіяни атакували "шахедами" Миколаїв. Внаслідок атаки сильно пошкоджено будівлю готелю, там сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.
Фото: ДСНС
В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Минулося без постраждалих.
Також, як повідомили в Дніпропетровській ОВА, окупанти після денних обстрілів не давали спокою Нікополю і ввечері. Росіяни вдарили по місту двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники вогонь приборкали.
На щастя, обійшлося також без жертв та постраждалих.
Фото: Дніпропетровська ОВА
- Тим часом у Росії прозвітували про нібито перехоплення 17 безпілотників над чотирма регіонами РФ цієї ночі.
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