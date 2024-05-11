Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидше доставити зброю в Україну, - Кірбі
Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що міністерство оборони Сполучених Штатів "буквально перевертає небо і землю" доправити решту озброєння й техніки в Україну
Про це передає "Укрінформ".
"Міністерство оборони буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті", - заявив Кірбі.
За його словами, мініоборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки. Натомість він не вказуватиме, що конкретно вже було доправлене - з міркувань оперативної безпеки.
Проте він наголосив, що швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.
- 24 квітня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
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