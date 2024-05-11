Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидше доставити зброю в Україну, - Кірбі

Про це передає "Укрінформ".

"Міністерство оборони буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті", - заявив Кірбі.

За його словами, мініоборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки. Натомість він не вказуватиме, що конкретно вже було доправлене - з міркувань оперативної безпеки.

Проте він наголосив, що швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.