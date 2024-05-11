США оцінили імовірність серйозного прориву росіян під час нового наступу

Про це повідомляє RFI з посиланням на AFP.

"Цілком можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні, але ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом приплив допомоги США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", - йдеться у заяві представник Білого дому Джона Кірбі.

Кірбі також вважає, що Росія збільшить інтенсивність обстрілів та залучить додаткові війська, щоб створити "буферну зону вздовж кордону".