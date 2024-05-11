США оцінили імовірність серйозного прориву росіян під час нового наступу
У США висловили сумніви, що російська армія терористів досягне значних територіальних здобутків під час нового наступу
Про це повідомляє RFI з посиланням на AFP.
"Цілком можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні, але ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом приплив допомоги США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року", - йдеться у заяві представник Білого дому Джона Кірбі.
Кірбі також вважає, що Росія збільшить інтенсивність обстрілів та залучить додаткові війська, щоб створити "буферну зону вздовж кордону".
-
Генштаб ЗСУ о 23:00 10 травня повідомив, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.37Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе