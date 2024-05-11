Радбез ООН анонсувала засідання на тлі посилення російських обстрілів України
У вівторок, 14 травня, Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні, у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням
Про це повідомив кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
У секретаріаті Радбезу підкреслили, що особливу увагу члени приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.
Зазначається, що засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
- Напередодні повідомлялося, що з Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.
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