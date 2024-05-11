Радбез ООН анонсувала засідання на тлі посилення російських обстрілів України

Про це повідомив кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

У секретаріаті Радбезу підкреслили, що особливу увагу члени приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Зазначається, що засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).