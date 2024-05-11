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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Понад 1300 військових, 55 артсистем і 15 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Оновлено

Понад 1300 військових, 55 артсистем і 15 танків: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

11 травня, 2024 субота
08:23
Війна з Росією На фото втрати окупантів
Зміст

Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. Росіяни найбільше атакують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські захисники тим часом ліквідували ще 1320 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 481 030 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 7449 (+15) од.
  • бойових броньованих машин - 14 353 (+40)
  • артилерійських систем – 12 442 (+55)
  • РСЗВ – 1064 (+2)
  • засобів ППО ‒ 796 (+1) 
  • літаків – 349 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42)
  • крилатих ракет ‒ 2193 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 755 (+64)
  • спеціальної техніки ‒ 2040 (+9)

Ситуація на фронті:

Як повідомляє Генштаб, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де ворог 3 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ.

Обстріли України та ураження об'єктів окупантів

Загалом за добу ворог завдав 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.

  • У звіті Генштабу о 23:00 10 травня йшлося, що на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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