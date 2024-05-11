Усик прибув на бій з Ф'юрі у Саудівську Аравію
Ввечері п'ятниці, 10 травня, український боксер Олександр Усик прибув у Саудівську Аравію
Про це повідомив представник команди Олександра Усика.
Бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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