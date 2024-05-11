Бойовику "ДНР" оголосили підозру за зґвалтування жительки окупованого Рубіжного на Луганщині

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, фігурантом є 28-річний бойовик незаконного збройного формування "Каскад". На своїй сторінці в соцмережі він опублікував фото з посвідченням учасника "спеціальної воєнної операції", за яку отримав російську медаль "За мужество".

Окупанти викрали 37-річну жінку, коли вона поверталася з магазину і відвезли її в приміщення Рубіжанського міського суду, яке використовували для нелегального утримання українців. Звідти вночі один з військовослужбовців відвіз її у квартиру, яку росіяни використовували як місце дислокації.

Бойовик зґвалтував потерпілу під погрозою, що у разі вчинення опору її зґвалтують усі російські солдати, які були присутні в будівлі. Після вчинення злочину окупант повернув потерпілу до вʼязниці в Рубіжанському міському суді, а наступної ночі погрожуючи зброєю повторив свій злочин.

Наразі слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни, а саме - жорстоке поводження з цивільним населенням, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі.