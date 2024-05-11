Бойовику "ДНР" оголосили підозру за зґвалтування жительки окупованого Рубіжного на Луганщині
Правоохоронці оголосили підозру учаснику проросійського терористичного угруповання "ДНР", який двічі зґвалтував жительку Луганської області
Про це повідомляє Національна поліція.
За даними слідства, фігурантом є 28-річний бойовик незаконного збройного формування "Каскад". На своїй сторінці в соцмережі він опублікував фото з посвідченням учасника "спеціальної воєнної операції", за яку отримав російську медаль "За мужество".
Окупанти викрали 37-річну жінку, коли вона поверталася з магазину і відвезли її в приміщення Рубіжанського міського суду, яке використовували для нелегального утримання українців. Звідти вночі один з військовослужбовців відвіз її у квартиру, яку росіяни використовували як місце дислокації.
Бойовик зґвалтував потерпілу під погрозою, що у разі вчинення опору її зґвалтують усі російські солдати, які були присутні в будівлі. Після вчинення злочину окупант повернув потерпілу до вʼязниці в Рубіжанському міському суді, а наступної ночі погрожуючи зброєю повторив свій злочин.
Наразі слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни, а саме - жорстоке поводження з цивільним населенням, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі.
- У жовтні повідомлялося, що Нацполіція розслідує 54 справи щодо скоєння сексуального насилля російськими військовими над українцями. Правоохоронці ідентифікували й оголосили підозри вже 19 окупантам.
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