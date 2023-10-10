Поліція розслідує 54 випадки сексуального насильства окупантів над українцями
Національна поліція України розслідує 54 справи щодо скоєння сексуального насилля російськими військовими над українцями. Правоохоронці ідентифікували й оголосили підозри вже 19 окупантам
Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, наразі триває процедура оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.
Поліціянт зазначив, що тортури й сексуальне насильство під час війни - дуже чутливі й латентні злочини. Тож ті, хто став жертвою насильства, не завжди хочуть про це розповідати.
За словами Вигівського, у вересні 2023 року поліція повідомила заочно про підозру військовослужбовцю росгвардії, який зі спільниками з березня до жовтня 2022 року під час окупації Херсона вчинив насильницькі дії щодо понад 200 українців. Йдеться переважно про активістів, волонтерів та родичів правоохоронці
"Їх били, катували, обмежували в їжі, воді. Щонайменше щодо 24 осіб окупанти застосовували сексуальні тортури у вигляді ударів струмом по статевих органах", - наголосив голова Нацполіції.
Він додав, що після звільнення Київської області було встановлено факти сексуального насильства щодо жінок та дітей. Найменшій постраждалій дитині чотири роки, зазначив Вигівський.
- У червні 2022 року Національна поліція розпочала 16 кримінальних проваджень проти військових РФ за фактами зґвалтувань, трьом повідомили про підозру. Вже у травні того ж року Офіс генпрокурора скерував до суду першу справу військового РФ про зґвалтування під час війни.
- Тоді ж повідомлялося, що ухвалені раніше документи Ради Безпеки ООН засуджують будь-які форми сексуального насильства, яке ніколи не може бути пробачене, виправдане або амністоване.
- У вересні 2023 року російському військовому, який змушував вживати алкоголь і ґвалтував дівчат на окупованій частині Херсонської області, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- Згодом, у жовтні, в Україні передали до суду справу російського військового, який залякував і ґвалтував жительку Херсонщини під час окупації області у липні 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе