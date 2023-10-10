Поліція розслідує 54 випадки сексуального насильства окупантів над українцями

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі триває процедура оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Поліціянт зазначив, що тортури й сексуальне насильство під час війни - дуже чутливі й латентні злочини. Тож ті, хто став жертвою насильства, не завжди хочуть про це розповідати.

За словами Вигівського, у вересні 2023 року поліція повідомила заочно про підозру військовослужбовцю росгвардії, який зі спільниками з березня до жовтня 2022 року під час окупації Херсона вчинив насильницькі дії щодо понад 200 українців. Йдеться переважно про активістів, волонтерів та родичів правоохоронці

"Їх били, катували, обмежували в їжі, воді. Щонайменше щодо 24 осіб окупанти застосовували сексуальні тортури у вигляді ударів струмом по статевих органах", - наголосив голова Нацполіції.

Він додав, що після звільнення Київської області було встановлено факти сексуального насильства щодо жінок та дітей. Найменшій постраждалій дитині чотири роки, зазначив Вигівський.