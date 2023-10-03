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В Україні судитимуть військового РФ, який залякував і ґвалтував жительку Херсонщини під час окупації

3 жовтня, 2023 вiвторок
12:07
Кримінал Військового РФ судитимуть

В Україні передали до суду справу російського військового, який залякував і ґвалтував жительку Херсонщини під час окупації області у липні 2022 року

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

Зазначається, що 30-річний уродженець Дагестану, який перебував у складі 94-ого полку оперативного призначення росгвардії, погрожував жительці Херсонської області, прагнучи вступити з нею в статевий зв’язок.

"Протягом тривалого часу він приходив до жінки та, залякуючи груповим зґвалтуванням, чинив над нею сексуальне насильство. Попри скарги постраждалої на погане самопочуття, військовослужбовець РФ не припиняв насильства, натомість змушував приймати невідомі препарати", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що він також вихвалявся тим, що затримує та катує місцевих жителів.

10 серпня військовослужбовцю російської армії повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Наразі, за фактом вчинення сексуального насильства та залякування цивільної мешканки Херсонщини, щодо нього до суду скерували обвинувальний акт. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 4 вересня ще одному військовому з РФ оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Він змушував вживати алкоголь і ґвалтував дівчат на окупованій частині Херсонської області. 
російська армія
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
Офіс генпрокурора
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