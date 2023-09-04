Погрожував зброєю і ґвалтував дівчат на Херсонщині: військовому з РФ оголосили підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що навесні 2022 року підозрюваний чинив сексуальне насильство на окупованих територіях Херсонської області. У квітні 2022 року на подвір’ї будинку, де проживала неповнолітня дівчина, він направив зброю на членів родини і забрав дівчину із собою, а потім зґвалтував.

Крім того, за даними слідства, у травні того ж року фігурант здійснив такі ж дії з іншою дівчиною в іншому населеному пункті Херсонщини. Під приводом перевірки "благонадійності" військовий з РФ забрав її з рідного дому, погрожував зброєю, вистрілив з пістолета біля голови та зґвалтував.

Офіс генпрокурора дожа, що в обох випадках підозрюваний змушував дівчат проти волі вживати алкогольні напої, внаслідок чого одна з постраждалих втратила свідомість.

Солдату російської армії оголосили підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.