В Україні судитимуть військових РФ, які зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Обвинувачені – командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: рядовий, який був водієм, та молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти прийшли до будинку, де дівчина проживала разом із родиною, і силоміць забрали її з собою.

"Наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли її до одного з будинків, де їх очікував командир. Коли вони прибули до будинку, де знаходився командир, окупанти по черзі ґвалтували потерпілу. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим", - розповіли в ОГП.