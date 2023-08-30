В Україні судитимуть військових РФ, які зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох російських військових, які навесні минулого року під час окупації Харківщини зґвалтували дівчину
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"Обвинувачені – командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: рядовий, який був водієм, та молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти прийшли до будинку, де дівчина проживала разом із родиною, і силоміць забрали її з собою.
"Наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли її до одного з будинків, де їх очікував командир. Коли вони прибули до будинку, де знаходився командир, окупанти по черзі ґвалтували потерпілу. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим", - розповіли в ОГП.
- Раніше ОГП повідомив про підозру російському військовому, який зґвалтував жінку на Київщині.
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