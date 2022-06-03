Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко в Медіацентрі Україна.



"Наразі ми маємо десятки розпочатих кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства, вчиненого військовослужбовцями РФ проти мирного населення. Тільки до поліції надійшло близько півсотні звернень про сексуальні злочини окупантів на Донеччині, Запоріжжі, Київщині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині та Чернігівщині. Відомості про 16 з цих фактів слідчими НПУ внесені в ЄРДР, інформація про інші потребує перевірки, перш ніж ми розпочнемо кримінальне провадження", – повідомила Павліченко.



Крім того, наразі правоохоронці мають підтверджені факти зґвалтування неповнолітніх дівчат, одна з яких на момент злочину перебувала у стані вагітності. Також є підтверджена інформація стосовно зґвалтування жінок старшого віку. Відомості про ці факти внесені до ЄРДР. Розслідування триває.



Пані Павліченко також заявила, що вже є перші результати розслідування сексуальних злочинів. А саме - у 3 провадженнях особам повідомлено про підозру.



Заступниця міністра внутрішніх справ наголосила, що наразі немає точної інформації про злочини такого штибу. Така ситуація склалася через небажання постраждалих розповідати подробиці, а також через недостатню кількість доказів. Крім того, у деяких випадках речові докази просто відсутні, оскільки російські окупанти "прибирали сліди" та спалювали тіла замордованих українців та українок.

Нагадаємо, що 30 травня Офіс генпрокурора скерував до суду першу справу військового РФ про зґвалтування під час війни

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