Про це заявила спеціальна представниця із сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен на засіданні Радбезу щодо ситуації в Україні.

Вона наголосила, що кількість повідомлень про сексуальне насильство постійно зростає.

"З червня група зі спостереження за дотриманням прав людини Управління Верховного комісара ООН отримала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства, пов'язаних з конфліктом, щодо жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків", - зазначила вона, зауваживши, що більшість повідомлень (56) стосуються жінок.

Водночас додала Паттен, наявні дані являють собою лише верхівку айсберга й не показують масштабів сексуального насильства, зумовленого війною Росії проти України.

"Я очікую подальших консультацій з представництвом Російської Федерації при ООН щодо можливих форм співпраці в цій сфері, включаючи полегшення доступу в райони, що не перебувають під контролем українського уряду", - сказала вона.

3 червня Національна поліція розпочала 16 кримінальних проваджень проти військових РФ за фактами зґвалтувань, трьом повідомили про підозру.

30 травня Офіс генпрокурора скерував до суду першу справу військового РФ про зґвалтування під час війни

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb