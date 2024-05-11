СБУ запобігла терактам, які РФ планувала в Києві на 9 травня

Про це повідомляють "Українська правда", "Суспільне" та "РБК-Україна" з посиланням на речника Служби безпеки Артема Дехтяренка.

Зазначається, що теракти планувало Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - заявив Дехтяренко.

Наразі немає ніяких деталей, але спецслужба обіцяє надати їх пізніше.