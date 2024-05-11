СБУ запобігла терактам, які РФ планувала в Києві на 9 травня
Служба безпеки запобігла провокаціям та терактам, які готувало російське ГРУ в Києві на 9 травня. Підозрюваних затримали "на гарячому"
Про це повідомляють "Українська правда", "Суспільне" та "РБК-Україна" з посиланням на речника Служби безпеки Артема Дехтяренка.
Зазначається, що теракти планувало Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.
"СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід", - заявив Дехтяренко.
Наразі немає ніяких деталей, але спецслужба обіцяє надати їх пізніше.
- Служба безпеки затримала агентурну групу російської ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Учасникам загрожує довічне ув'язнення.
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