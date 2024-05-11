В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: постраждали 90 людей
У п'ятницю, 10 травня, у столиці Аргентини Буенос-Айресі потяг з пасажирами зіткнувся з порожнім вагоном, який стояв на колії, і зійшов з рейок. Унаслідок аварії щонайменше 90 людей травмовані
Про це інформує АР.
Зазначається, що вранці потяг прямував з Буенос-Айреса до північного передмістя, коли врізався в пустий вагон і зійшов з рейок на мосту в районі Палермо.
За словами влади, поки що не зрозуміло, чому порожній вагон опинився на рейках. Наразі проводиться розслідування. Мер Буенос-Айреса Хорхе Макрі, який прибув на місце аварії, заявив, що у влади "недостатньо інформації про технічні причини аварії".
У міській службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники допомогли 90 людям, які опинилися під уламками поїзда. Десятки постраждалих отримали допомогу на місці події, а 30 пасажирів були доправлені до лікарень.
Рух на залізничній лінії було призупинено на час проведення заходів.
- У ніч проти 11 травня на залізничній станції Куберле в Ростовській області РФ загорілася цистерна з пальним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе