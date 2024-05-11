В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: постраждали 90 людей

Про це інформує АР.

Зазначається, що вранці потяг прямував з Буенос-Айреса до північного передмістя, коли врізався в пустий вагон і зійшов з рейок на мосту в районі Палермо.

За словами влади, поки що не зрозуміло, чому порожній вагон опинився на рейках. Наразі проводиться розслідування. Мер Буенос-Айреса Хорхе Макрі, який прибув на місце аварії, заявив, що у влади "недостатньо інформації про технічні причини аварії".

У міській службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники допомогли 90 людям, які опинилися під уламками поїзда. Десятки постраждалих отримали допомогу на місці події, а 30 пасажирів були доправлені до лікарень.



Рух на залізничній лінії було призупинено на час проведення заходів.