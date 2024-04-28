У Туреччині поліцейський розстріляв колег у відділку: є загиблі та поранені

Про це повідомляє Halk TV.

За попередніми даними, офіцер поліції вистрілив з пістолета в голову старшому інспектору та керівнику групи. Інші офіцери зупинили стрілка, вистріливши йому в ноги.

Згідно з інформацією, отриманою Halk TV з джерел в поліції, нападник посварився з головним інспектором відділку та начальником групи через доручення на місці виконання.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая поінформував, що стрілка вже взяли під варту.

Він зазначив, що нападник серйозно поранив начальника штабу поліції та начальника відділу управління громадської безпеки. зі власної табельної зброї.

"Наш начальник відділу поліції К.Ü і наш начальник групи Г.Ö., які були серйозно поранені та відправлені до лікарні. Попри всі втручання, зроблені в лікарні, їх не вдалося врятувати, і, на жаль, вони померли", - написав він.

Глава МВС Туреччини додав, що за цим фактом проводиться розслідування.