Влада готує зачистку інформаційного поля, - нардеп Юрчишин
Народний депутат, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що якщо рішення про виключення Суспільного з вечірніх прайм-слотів телемарафону буде прийняте, то це означатиме, що влада готується до зачистки інформаційного поля
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Дійсно, нібито на нараді редакторів каналів підіймалось питання про перерозподіл слотів, тобто, часу коли телеканали перебувають в етері. На цій нараді була пропозиція від представників каналу "Рада" про виключення Суспільного мовлення з вечірніх прайм-слотів. Тобто, в час, коли люди найактивніше дивляться телебачення. Поки що такого рішення немає. За меморандумом всі канали мають погодитись з цим рішенням", - пояснив Юрчишин.
Нардеп вважає, що влада розпочала зачистку інформаційного поля під власні потреби
"Хоча рішення про виключення Суспільного з вечірніх прайм-слотів не було прийнято, все одно цю тему просувають. З цього можна зробити висновок, що влада пішла найбільш небезпечним шляхом для країни, очікуючи, що зараз до нас буде менше уваги. Оскільки в червні відбудуться вибори до Європарламенту й після всі будуть займатись внутрішніми питаннями. І якщо рішення щодо Суспільного буде прийнято, очевидно, що влада починає зачистку інформаційного поля під якісь потреби. Тобто, сьогодні влада не намагається адекватно відповісти на рекомендації наших міжнародних партнерів, а розв'язує внутрішні питання", - додав він.
- 25 квітня Державний департамент США в опублікованому звіті за 2023 рік щодо порушення прав людини в України згадав національний телемарафон
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе