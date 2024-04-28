Влада готує зачистку інформаційного поля, - нардеп Юрчишин

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Дійсно, нібито на нараді редакторів каналів підіймалось питання про перерозподіл слотів, тобто, часу коли телеканали перебувають в етері. На цій нараді була пропозиція від представників каналу "Рада" про виключення Суспільного мовлення з вечірніх прайм-слотів. Тобто, в час, коли люди найактивніше дивляться телебачення. Поки що такого рішення немає. За меморандумом всі канали мають погодитись з цим рішенням", - пояснив Юрчишин.

Нардеп вважає, що влада розпочала зачистку інформаційного поля під власні потреби

"Хоча рішення про виключення Суспільного з вечірніх прайм-слотів не було прийнято, все одно цю тему просувають. З цього можна зробити висновок, що влада пішла найбільш небезпечним шляхом для країни, очікуючи, що зараз до нас буде менше уваги. Оскільки в червні відбудуться вибори до Європарламенту й після всі будуть займатись внутрішніми питаннями. І якщо рішення щодо Суспільного буде прийнято, очевидно, що влада починає зачистку інформаційного поля під якісь потреби. Тобто, сьогодні влада не намагається адекватно відповісти на рекомендації наших міжнародних партнерів, а розв'язує внутрішні питання", - додав він.