В Україні заблокували понад 2500 сайтів казино та азартних ігор

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Підозру оголосили вже 21 людині.

До суду скерували обвинувальні акти щодо 72 підозрюваних, зокрема 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань.

У 2023 році було зареєстровано 169 правопорушень такої категорії, а про підозру повідомлено 74 особам. До суду тоді було скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7 тисяч одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес.

Крім того, було припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

Нині відкриті провадження щодо низки великих компаній, що причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Зокрема, триває розслідування щодо легалізації коштів з незаконних азартних онлайн-ігор на 4,8 млрд грн.

Також триває досудове розслідування щодо підсанкційної компанії, яка, перебуваючи під контролем структур та громадян РФ, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.