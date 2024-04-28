Італія викликала посла Росії через націоналізацію майна італійської групи Ariston Thermo
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні доручив генеральному секретарю викликати до МЗС посла Росії через передачу під контроль "Газпрому" майна італійської групи Ariston Thermo на території РФ
Про це Таяні написав у Х.
"Уряд просить пояснень у зв’язку з націоналізацією групи Ariston Thermo. Ми також працюємо з Брюсселем спільно з Німеччиною", – підкреслив міністр.
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