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Головна Економіка Італія викликала посла Росії через націоналізацію майна італійської групи Ariston Thermo

Італія викликала посла Росії через націоналізацію майна італійської групи Ariston Thermo

28 квітня, 2024 неділя
09:21
Економіка Італія

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні доручив генеральному секретарю викликати до МЗС посла Росії через передачу під контроль "Газпрому" майна італійської групи Ariston Thermo на території РФ

Про це Таяні написав у Х.

"Уряд просить пояснень у зв’язку з націоналізацією групи Ariston Thermo. Ми також працюємо з Брюсселем спільно з Німеччиною", – підкреслив міністр. 

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Теги:
Світ
Росія
Італія
Війна з Росією
націоналізація
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