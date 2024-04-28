На Одещині сталася ДТП за участю вантажівок: один із водіїв загинув

Про це інформує поліція Одеської області.

Зазначається, що ДТП сталася на автомобільній дорозі сполученням Одеса – Рені біля села Красна Коса Білгород - Дністровського району. Через аварію було тимчасово перекрито рух транспорту.

Зранку у ДСНС повідомили, що рятувальники надали допомогу з ліквідації наслідків ДТП, яка сталася напередодні ввечері.





"Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога з буксирування з проїжджої частини однієї з вантажівок. Вогнеборці, за допомогою тросу, відтягнули авто та змили паливно-мастильні матеріали з дороги", - додали рятувальники.