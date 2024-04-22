На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля: є загиблі та постраждалі
Уранці понеділка, 22 квітня, у Київській області мікроавтобус з пасажирами провалився у провалля. Рятувальники деблокували тіла двох загиблих, ще сімох госпіталізували
Про це інформує ДСНС України.
Зазначається, що ДТП сталася поблизу села Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у село Пісківка і провалився у провалля.
Фото: ДСНС
У салоні на момент аварії перебували 9 пасажирів.
Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Ще семеро людей госпіталізовано до лікарні.
Деталі події встановлюються.
Фото: ДСНС
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