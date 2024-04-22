На Київщині мікроавтобус з пасажирами впав у провалля: є загиблі та постраждалі

Про це інформує ДСНС України.

Зазначається, що ДТП сталася поблизу села Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у село Пісківка і провалився у провалля.

Фото: ДСНС

У салоні на момент аварії перебували 9 пасажирів.

Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Ще семеро людей госпіталізовано до лікарні.

Деталі події встановлюються.

Фото: ДСНС