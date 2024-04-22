У Києві сталася смертельна ДТП: водій BMW був напідпитку
Увечері 21 квітня у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 41-літня жінка. Драгер показав, що водій був BMW не тверезим
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що подія сталася близько о 19:30 на Великий Кільцевій дорозі в Оболонському районі Києва.
Правоохоронці встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Унаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого госпіталізували до лікарні.
"Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння - прилад Драгер показав 0,35 проміле", - йдеться у повідомленні.
- 4 лютого в Оболонському районі Києва авто Ford Mustang на швидкості виїхав на зустрічну смугу та протаранив Ford Mondeo. Внаслідок ДТП постраждало 5 людей, зокрема 7-річна дитина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.56 Купівля 39.56Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе