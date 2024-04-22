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У Києві сталася смертельна ДТП: водій BMW був напідпитку

22 квітня, 2024 понедiлок
00:13
Кримінал ДТП. Київ

Увечері 21 квітня у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула 41-літня жінка. Драгер показав, що водій був BMW не тверезим

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що подія сталася близько о 19:30 на Великий Кільцевій дорозі в Оболонському районі Києва. 

Правоохоронці встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Унаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого госпіталізували до лікарні. 

"Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння - прилад Драгер показав 0,35 проміле", - йдеться у повідомленні.

  • 4 лютого в Оболонському районі Києва авто Ford Mustang на швидкості виїхав на зустрічну смугу та протаранив Ford Mondeo. Внаслідок ДТП постраждало 5 людей, зокрема 7-річна дитина.
Теги:
Суспільство
Україна
Новини ДТП
новини Києва
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