У Києві сталася смертельна ДТП: водій BMW був напідпитку

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що подія сталася близько о 19:30 на Великий Кільцевій дорозі в Оболонському районі Києва.

Правоохоронці встановили, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. Унаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми несумісні з життям та загинула. Ще одного постраждалого госпіталізували до лікарні.

"Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння - прилад Драгер показав 0,35 проміле", - йдеться у повідомленні.