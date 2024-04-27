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Війна з Росією: хроніка
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За добу Сили оборони відбили 49 ворожих атак на чотирьох напрямках

27 квітня, 2024 субота
19:29
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 27 квітня на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Сили оборони відбили 24 ворожих атаки на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 квітня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Стрілеча, Синельникове та Вовчанські Хутори Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хрінівка, Леонівка Чернігівської області; Миропільське, Нова Слобода, Клюси Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак у районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Архангельське, Новожеланне та Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Архангельське, Сокіл та Новопокровське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте протягом доби наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

  • 27 квітня український проєкт з військового OSINT-розслідування DeepState зробив заяву щодо втрати Силами оборони контролю над селами Семенівка і Соловйове Донецької області та перехід їх до російських окупантів.
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