Україна втратила вікно можливостей, щоб убезпечити себе від агресії РФ, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Історичний досвід Росії доводить, що російська влада може переформатовуватись. Може бути момент, коли в Росії будуть займатися внутрішніми проблемами й не цікавитися зовнішнім світом, або не матимуть сил на нього впливати. Завжди таке вікно можливостей зʼявлятиметься. Для нас цим вікном можливостей був період із 1991 року по 2001 рік", - пояснив Портников.

На думку журналіста, всі рішення України після проголошення Незалежності стали провальними для формування потужної держави.

"Україна мала вікно можливостей від 1991 року до 2001 року. Від путчу 24 серпня 1991 року до закінчення війни на Кавказі. Ми за цей період хіба що проголосили Незалежність. Всі наступні рішення одне за одним були провальними. Ми не стали частиною ЄС і не хотіли наближатися до НАТО. Щобільше, більша частина наших громадян були опонентами євроатлантичної інтеграції навіть у 2004 році. Ми просто згаяли час. В цей час наші сусіди, зокрема, країни Центральної Європи та Балтії, вступили до НАТО та ЄС і розмістили в себе західні військові бази", - додав він.

