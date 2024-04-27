На головній сцені Євробачення: Alyona Alyona & Jerry Heil провели першу репетицію

Про це йдеться у дописі на сторінці пісенного конкурсу в Instagram.

Перша репетиція представниць України на Євробаченні-2024 відбулась у шведському місті Мальме.

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"Діви на репетиційну сцену, будь ласка. Alyona Alyona & Jerry Heil народжені виступати на Євробаченні", - йдеться у дописі.

Alyona Alyona прокоментувала, висловивши сподівання, що глядачам сподобається їхній виступ.