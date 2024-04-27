На головній сцені Євробачення: Alyona Alyona & Jerry Heil провели першу репетицію
У суботу, 27 квітня, Alyona Alyona & Jerry Heil провели свою першу репетицію на головній сцені Євробачення
Про це йдеться у дописі на сторінці пісенного конкурсу в Instagram.
Перша репетиція представниць України на Євробаченні-2024 відбулась у шведському місті Мальме.
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"Діви на репетиційну сцену, будь ласка. Alyona Alyona & Jerry Heil народжені виступати на Євробаченні", - йдеться у дописі.
Alyona Alyona прокоментувала, висловивши сподівання, що глядачам сподобається їхній виступ.
- 68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями нацвідбору.
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