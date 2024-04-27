Збірна України знищила Естонію та очолила таблицю ЧС з хокею
У суботу, 27 квітня, збірна України з хокею обіграла Естонію на ЧС у дивізіоні ІВ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 1-го туру ЧС з хокею у дивізіоні ІВ закінчився перемогою України над Естонією - 8:0. В паралельних поєдинках Китай та Литва обіграли Нідерланди та Іспанію з однаковим рахунком 3:0.
Україна захопила лідерство у турнірній таблиці цього дивізіону ЧС. В наступному матчі, який пройде 28 квітня, наша збірна з хокею зіграє проти Нідерландів.
- 29 березня київський "Сокіл" переміг "Кременчук" з рахунком 3:2, виграв фінальну серію плей-офф та став 15-разовим чемпіоном України з хокею.
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