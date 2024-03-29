"Сокіл" став 15-разовим чемпіоном України з хокею
У п'ятницю, 29 березня, київський "Сокіл" переміг "Кременчук" з рахунком 3:2, виграв фінальну серію плей-офф та став 15-разовим чемпіоном України з хокею
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Четверта гра фінальної серії відбувалася 28 березня у Кременчуці, проте була перервана через повітряну тривогу. Команди дограли матч наступного дня вранці та завершили його з рахунком 3:2 на користь "Сокола".
Кияни перемогли "Кременчук" у фінальній серії плей-офф 4:0 та втретє поспіль стали чемпіонами України. Загалом для "Сокола" це 15-те національне золото.
Хокей
Чемпіонат України
Фінал плей-офф. 4-й матч
"Кременчук" - "Сокіл" 2:3
Рахунок серії - 0:4
- У квітня 2023 року "Сокіл" переміг "Кременчук" у фінальній серії плей-офф за рахунком 3:2.
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