"Сокіл" став 15-разовим чемпіоном України з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Четверта гра фінальної серії відбувалася 28 березня у Кременчуці, проте була перервана через повітряну тривогу. Команди дограли матч наступного дня вранці та завершили його з рахунком 3:2 на користь "Сокола".

Кияни перемогли "Кременчук" у фінальній серії плей-офф 4:0 та втретє поспіль стали чемпіонами України. Загалом для "Сокола" це 15-те національне золото.

Хокей

Чемпіонат України

Фінал плей-офф. 4-й матч

"Кременчук" - "Сокіл" 2:3

Рахунок серії - 0:4