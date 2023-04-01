Київський "Сокіл" вдруге поспіль став чемпіоном України з хокею
Київський "Сокіл" другий рік поспіль виграв національний чемпіонат України з хокею, перемігши "Кременчук"
Про це повідомляє Федерація хокею України.
"У фіналі плей-оф проти переможця регулярного сезону "Кременчука" підопічні Костянтина Сімчука в шаленій грі №5 вирішили долю "золота" у другому овертаймі на 97-й хвилині, зафіксувавши перемогу у найтривалішому поєдинку в історії фіналів", - йдеться у повідомленні.
Автором "золотої" шайби став Сергій Бабинець, він же отримав і звання найціннішого гравця плей-оф (MVP).
Також відзначається, що на 50-й хвилині Середницький не реалізував штрафний кидок (воротар).
Чемпіона вдалося визначити лише після п'ятого матчу серії, коли рахунок став 2:3 на користь "Сокола".
Гра відбулася у Кременчуці.
Загалом київський "Сокіл" став уже чотирнадцятиразовим чемпіоном України.
"Кременчук" – "Сокіл" (Київ) 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайба: 0:1 – Бабинець (Чердак), 96:18.
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