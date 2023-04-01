Київський "Сокіл" вдруге поспіль став чемпіоном України з хокею

Про це повідомляє Федерація хокею України.

"У фіналі плей-оф проти переможця регулярного сезону "Кременчука" підопічні Костянтина Сімчука в шаленій грі №5 вирішили долю "золота" у другому овертаймі на 97-й хвилині, зафіксувавши перемогу у найтривалішому поєдинку в історії фіналів", - йдеться у повідомленні.

Автором "золотої" шайби став Сергій Бабинець, він же отримав і звання найціннішого гравця плей-оф (MVP).

Також відзначається, що на 50-й хвилині Середницький не реалізував штрафний кидок (воротар).

Чемпіона вдалося визначити лише після п'ятого матчу серії, коли рахунок став 2:3 на користь "Сокола".

Гра відбулася у Кременчуці.

Загалом київський "Сокіл" став уже чотирнадцятиразовим чемпіоном України.

"Кременчук" – "Сокіл" (Київ) 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – Бабинець (Чердак), 96:18.